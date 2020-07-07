В Бобруйске для людей с инвалидностью в онлай-режиме работают трудовые мастерские

Как дистанционно люди с особенностями здоровья обучаются швейному мастерству и полиграфии?

В отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» работает две трудовые мастерские – швейная мастерская «Надежда» и «Полиграфия».

Руководитель трудовых мастерских Оксана БОРОВЕЦ рассказывает:

– В сложившихся неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условиях появилась необходимость в дистанционных занятиях с участниками трудовых мастерских. После некоторых экспериментов нам подошла форма чатов (групп) в социальных мессенджерах. Самым доступным и удобным оказался Viber. Стараемся придерживаться того, что было запланировано в начале года, но, конечно, есть и отступления от темы, в зависимости от возможностей дистанционного обучения и интересов участников группы. Обсуждаемые вопросы часто связаны с использованием приложений в смартфоне (для чего они, как ими пользоваться, как скачать из интернета).

Так же не менее интересные и актуальные темы, изучаемые участниками трудовой мастерской «Полиграфия». Работа с текстовым и графическим редактором всегда пользуется популярностью у молодежи.

На онлайн-занятиях в швейной мастерской ребята обсуждают теоретические вопросы, связанные с пошивом и ремонтом одежды.

Участники мастерских с нетерпением ждут новых встреч с руководителем, чтобы сообщить о своих успехах и узнать что-то новое, пусть пока и дистанционно.