В Беларуси завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты, 19 июня последний день сдачи подписных листов в территориальные избирательные комиссии.

Сбор подписей начался 21 мая. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Достоверность подписей избиркомы проверяют в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.