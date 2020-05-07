В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 7 мая выздоровели и выписаны 5 067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как проинформировали в Минздраве, зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. "Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в ведомстве.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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