В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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