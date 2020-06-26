В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 939 524 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

belta.by