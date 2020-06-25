В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19
belta.by 58 0
В Беларуси на 25 июня выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
также
-
Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19
-
Коллективного иммунитета к COVID-19 можно достичь при уровне 43% — ученые
-
Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 июня. Официальная статистика