В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 25 июня выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.