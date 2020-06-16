В Беларуси выздоровели и выписаны 31 273 пациента с COVID-19

В Беларуси на 16 июня выздоровели и выписаны 31273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 55369 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760549 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.