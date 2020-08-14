В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

В Беларуси увеличены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Соответствующее постановление Министерства финансов от 3 августа 2020 года №30 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Цена за 1 г золота в изделиях и ломе для 375-й пробы увеличится до Br47,39, для 500-й пробы - до Br63,19, для 583-й и 585-й проб - до Br73,93, для 750-й пробы - до Br94,79. Для золота 900-й пробы скупочная цена вырастет до Br113,74, для 916-й пробы - до Br115,76, для 950-й пробы - до Br120,6, для 958-й пробы - до Br121,07.

Платину 950-й пробы будут скупать по Br56,34 за 1 г.

Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит Br1,06, 800-й пробы - Br1,13, 875-й пробы - Br1,23, 916-й пробы - Br1,29, 925-й пробы - Br1,3 и 960-й пробы - Br1,35.

Постановление вступает в силу с 17 августа.

belta.by