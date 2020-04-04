В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств

В Беларуси упрощается государственная регистрация лекарственных средств. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 1 апреля 2020 года №191, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно положению, госрегистрации лекарств в упрощенном порядке предшествует комплекс предварительных технических работ, связанных с экспертизой документов. Его будет проводить Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении на основании договора с заявителем в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его заключения. Это же предприятие будет обеспечивать ведение делопроизводства и хранение документов, связанных с упрощенной госрегистрацией.

Общая сумма расходов заявителя на этот вид регистрации не должна превышать 120 базовых величин без учета налога на добавленную стоимость.

Постановлением также утверждено положение о порядке проведения инспектирования на соответствие правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза и выдачи заключения по его результатам.

Постановление принято во исполнение указа №499 "Об обращении лекарственных средств".

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