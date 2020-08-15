В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур

В Беларуси убрано 81,8% зерновых и зернобобовых культур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 15 августа, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны почти с 1,8 млн га, что составляет 81,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 96,8% площадей (326,9 тыс. га). В Гомельской области убрано 90,7% от плана (308,4 тыс. га), Гродненской - 91,3% (290,9 тыс. га), Минской - 87,2% (423 тыс. га), Могилевской - 67,8% (228,1 тыс. га), Витебской - 58% (219 тыс. га).

Всего по стране намолочено 6,779 млн т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,9 ц/га). Минская область преодолела рубеж в 1,7 млн т зерна, Брестская и Гродненская - в 1 млн т.

Лен вытереблен на 41 тыс. га (84,3% уборочной площади). Оборачивание лент проведено на 14,1 тыс. га (34,3% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 1,57 тыс. га, заготовлено 4,63 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 742,5 тыс. га (90,7% от плана). Заготовлено 736,3 тыс. т сена (72,9% от плана), 12,561 млн т сенажа (99,7%) и 582,2 тыс. т силоса (3,04%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 43,1% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.