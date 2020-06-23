В Беларуси расширен перечень запрещенных наркотиков и психотропов

Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, дополнен 12 новыми позициями. Об этом в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Дополнения в республиканский перечень внесены по инициативе судебных экспертов. 12 новых позиций указаны в постановлении Министерства здравоохранения от 22 июня 2020 года №63, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Согласно указанному постановлению в Беларуси устанавливается государственный контроль над оборотом 12 новых психоактивных веществ. Из них 11 относятся к классу синтетических каннабиноидов - это действующие компоненты так называемых спайсов. Одно вещество - из класса фенилалкиламинов", - проинформировали в ГКСЭ.

С момента образования Госкомитета по его инициативе список был дополнен 237 позициями.