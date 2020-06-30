В Беларуси отмечается День экономиста. За особые профессиональные достижения Бобруйский горисполком отметил почетными грамотами сотрудников отрасли

Награждены Почетной грамотой Бобруйского городского исполнительного комитета за особые достижения в производственной деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днем экономиста:

Гриняк Вячеслав Александрович - заместитель директора по экономическим вопросам ЗАО "Легпромразвитие"

Птушинская Татьяна Игоревна - начальник планово-экономического отдела ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения"

Самулевич Татьяна Владимировна - заместитель директора по экономике и финансам ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов".