В Беларуси обжалуется около 20% судебных решений по делам различной категории. Об этом рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

Валентин Сукало подтвердил, что судебные ошибки в стране сведены к минимуму. "К примеру, сегодня не так много обжалуется судебных решений. Из ежегодно рассматриваемых в стране около 700 тыс. дел различной категории в вышестоящую инстанцию подается жалоба всего на около 20% решений. Мне кажется, это говорит и о доверии к суду, - сказал он. - Стараемся от судей всех уровней добиться понимания того, что доверие начинается внизу, даже с того, как встретят человека, выслушают, разъяснят и так далее".

Правосудие должно быть более понятным людям, уверен председатель ВС. "Нужно искать такие решения, которые общество воспримет как справедливые, разумные, взвешенные", - добавил он.

Вместе с тем судьи - исполнители законов и обязаны работать в пределах установленных санкций. Сейчас все делается для того, чтобы свести к минимуму количество людей в местах лишения свободы. Так, в структуре уголовного наказания лишение свободы составляет у взрослых осужденных 22%, а у несовершеннолетних - 10%.

"Мы должны адаптировать практику назначения наказаний, законодательство к реальным возможностям и к тому, что происходит в обществе. Если в Беларуси в последние 10 лет отмечается улучшение криминогенной ситуации и уровень преступности снижается, то можно плавно смягчать санкции. Часто говорят якобы об огромном количестве несовершеннолетних в колониях, на самом деле их 140 человек. Согласно международным нормам, это нормальная ситуация. Так что, белорусский суд далеко не самый суровый, - отметил Валентин Сукало. - В то же время мы должны учитывать общую криминогенную картину и признать, что в стране высокий уровень рецидивной преступности - более 30%. Это учитывается при назначении наказания тем, кто уже был судим".

belta.by