В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов
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В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778 935 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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