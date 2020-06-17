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COVID-19

В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов

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В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов

В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778 935 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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