В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778 935 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.