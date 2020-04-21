Услугами переводчика жестового языка в Ленинском районе Бобруйска пользуются 70 горожан

Учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» оказывается услуга переводчика жестового языка (для инвалидов по слуху). Услуга оказывается гражданам при совершении административных процедур, во время посещения учреждений здравоохранения, а также для решения вопросов связанных с трудоустройством, защитой и реализацией прав и интересов, получением информации в государственных органах.

По состоянию на 21 апреля в Ленинском районе проживают 223 гражданина с нарушением слуха, услугой переводчика пользуются 70 граждан.

В Республике Беларусь более 10 тысяч глухих и слабослышащих людей. Проводником для них в мир звуков становится сурдопереводчик.

Сурдопереводчик – специалист по переводу устной речи на язык жестов и наоборот.

Сурдоперевод включает в себя два неравнозначных блока: жестовый и знаковый. Первый помогает переводить общепринятые слова и выражения, второй (дактология) позволяет «по буквам» изобразить имя собственное или специальный термин.

Сегодня профессия сурдопереводчика востребована, проблем с трудоустройством нет. Чтобы стать переводчиком жестового языка, необходимо пройти курс обучения. В Республике Беларусь это возможно в УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка».

Отличным специалистом по сурдопереводу не стать без таких свойств характера как:

доброжелательность, открытость и искреннее желание помочь;

умение контактировать с людьми, найти точки соприкосновения с замкнутым человеком, каковыми нередко бывают слабослышащие;

терпение и работоспособность.

Для работы по этой специальности необходимо соблюдать дресс-код, поскольку жесты лучше читаются на фоне темной одежды. Нежелательны яркий макияж и маникюр, а также броские аксессуары и украшения. К плюсам профессии относятся ее востребованность на рынке труда, уважение в обществе, самореализация в любимом общественно полезном деле. Минусы – умственно и физически тяжелый труд, поскольку сурдопереводчик в течение всего дня находится на ногах, активно жестикулирует и использует мимику.

Заведующий отделением сопровождаемого проживания Бондарчук Юлия Владимировна