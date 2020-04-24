Уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться в Могилевской области

Показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями продолжает снижаться в Могилевской области. За прошедшую неделю этот показатель стал ниже на 27 %.

- Заболеваемость ОРВИ на территории области по-прежнему находится на неэпидемическом уровне, - отметила замглавврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай. - В структуре заболевших преобладает взрослое население (около 60%). Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Впереди нас ждут длинные выходные. Минздрав и санэпидслужба Могилевской области призывает людей остаться дома на большие праздники, не посещать кладбища, и в очереднйо раз напоминает о необходимости выполнения санитарно-гигиенических правил и рекомендаций (личная гигиена, социальное дистанцирование, сведение к минимуму контактов и т.д.).