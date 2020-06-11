Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович
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На 57-м году жизни внезапно умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства спорта и туризма.
Анатолий Курьянович являлся победителем I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 года, неоднократным чемпионом СССР, чемпионом Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года.
Завершив спортивную карьеру, Анатолий Курьянович с головой окунулся в тренерскую работу. Его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях.
О времени и месте прощания с Анатолием Курьяновичем будет сообщено дополнительно.
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