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Спорт

Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович

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Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович

На 57-м году жизни внезапно умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства спорта и туризма.

Анатолий Курьянович являлся победителем I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 года, неоднократным чемпионом СССР, чемпионом Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года.

Завершив спортивную карьеру, Анатолий Курьянович с головой окунулся в тренерскую работу. Его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях.

О времени и месте прощания с Анатолием Курьяновичем будет сообщено дополнительно.

belta.by

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