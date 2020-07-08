Ученые БГУ разработали инновационную многоразовую защитную маску

Над созданием многоразовой трехслойной защитной маски работали сотрудники НИИ физико-химических проблем вуза под руководством завлабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки Дмитрия Гриншпана, сообщает пресс-служба университета.

Инновационная продукция изготавливается только из белорусских материалов. Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов в мире новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Данный материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ. Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна «Карбопон-Актив», который выпускается на предприятии «СветлогорскХимволокно». За счет действия этого материала предотвращается попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании.

Маска также обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека, выдерживает многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 °С в присутствии лимонной или уксусной кислот. При этом маска износостойкая и полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации. Использовать ее можно в течение длительного времени.

При работе над инновационной альтернативой ученые БГУ ориентировались на решение комплекса задач. Например, сегодня одноразовые маски после использования не собирают и не утилизируют, а выбрасывают вместе с обычным мусором. Вследствие наличия в них вирусов они становятся источником заражения. Поэтому маски, по мнению разработчиков, должны быть не одноразовыми, а многоразовыми, регенерируемыми и стерилизуемыми.