Трем бобруйчанкам вручили Орден Матери

Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2020 года №137 Орденом Матери удостоены 60 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

Среди них три бобруйчанки, родившие и воспитавшие пять и более детей: Надежда Марченко – домохозяйка, Юлия Соловянчик – специалист по оказанию розничных банковских услуг филиала №703 «АСБ Беларусбанк» в г. Бобруйске и Анна Вищеня – штамповщик ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

В администрации Первомайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное награждению Орденом Матери. Почетную награду многодетные мамы получили из рук главы администрации Первомайского района Виталия Власевича.

– Нет в мире ближе и роднее слова «мама». Это человек, который нам дал жизнь, воспитал и всегда с нами рядом. Пока наши мамы живы, мы все остаемся детьми, чувствуем защиту и любовь. Вам повезло в жизни. Вы воспитываете пятерых и более детей. Это счастье. Хочется вам выразить искренние слова благодарности, пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, большого женского счастья, чтобы дети всегда радовали вас своими успехами и достижениями, и вы гордились ими, – отметил Виталий Эдуардович.