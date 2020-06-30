Трагически оборвалась жизнь 38-летнего заместителя начальника отдела милиции Первомайского района

Трагически оборвалась жизнь 38-летнего подполковника милиции Костоянского Александра Валерьевича.

Родился Александр Валерьевич 28 января 1982 года в г. Верхнедвинске Витебской области. В 2001 году окончил среднюю специальную школу милиции МВД Республики Беларусь, в 2010 году окончил учреждение высшего профессионального образования «Современная Гуманитарная Академия».

В органах внутренних дел с 1999 года. С 2001 по 2010 год работал участковым и старшим участковым инспектором милиции, с 2010 по 2014 год работал старшим инспектором профилактики отдела милиции №2 УВД. С 2014 года Александр Валерьевич работал в должности заместителя начальника отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома.

Руководство и личный состав УВД Бобруйского горисполкома, глубоко скорбят в связи с трагической гибелью Костоянского Александра Валерьевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Прощание состоится 1 июля с 11 до 14 часов в ритуальном зале по адресу: г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, д.78.

УВД Бобруйского горисполкома