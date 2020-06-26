Топ городских событий 2019-2020. «Венок дружбы» и новый адрес БТИ

До празднования Дня города остались считанные дни. Поэтому мы решили вспомнить о самых значимых и интересных событиях после Дня города 29 июня 2019 года. Сегодня говорим о фестивале народного творчества «Венок дружбы» и новом адресе БТИ.

В прошлом году на самый ожидаемый XV юбилейный международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» к нам приехали коллективы из более чем 10 стран мира. Впервые представили свое творчество гости из Аргентины и Кореи. В 2019-м прозвучал новый гимн фестиваля, посвященный его 15-летию. Выступления гостей дополняли бобруйские творческие коллективы с художественными номерами, подобранными по национальному колориту, а народные умельцы (их было более 300) не только выставляли свои изделия, но и показывали процесс их создания на мастер-классах, поражая и вдохновляя всех присутствующих.

Почти три года шло строительство нового здания РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» на улице Комсомольской. Теперь это современный трехэтажный офис, комфортный как для сотрудников, так и для клиентов. Площадь, на которой он расположился, составляет 3000 квадратных метров. Это почти в пять раз больше, чем предыдущий объект. На первом этаже в порядке электронной очереди осуществляется прием граждан, на втором и третьем этажах расположились архив и администрация. Всего же на строительство объекта потрачено более 4 миллионов рублей.