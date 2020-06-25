Топ городских событий 2019-2020. Аллея городов-побратимов и логистический центр «Красного пищевика»

До празднования Дня города остались считанные дни. Поэтому мы решили вспомнить о самых значимых и интересных событиях после Дня города 29 июня 2019 года. Среди первых оказались открытие Аллеи городов-побратимов и логистического центра «Красного пищевика».

В числе тех, кто в прошлом году приехал на празднование Дня города и фестиваль «Венок дружбы», были делегации городов-партнеров. На церемонии подписания договоров о побратимстве к их списку добавились новые регионы – район Анений Ной Республики Молдова, район Сокольники Восточного административного округа Москвы и город Новомосковск Российской Федерации, Западно-Варшавский район Республики Польша и город Морогоро Объединенной Республики Танзания.

Уже после подписания договоров в центре города, возле горисполкома, торжественно открыли Аллею городов-побратимов. В церемонии приняли участие председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Аллея включает 12 пилонов. На каждом – главная достопримечательность города-побратима и информация о нем.

В этот же день, 29 июня, состоялось торжественное открытие логистического центра «Красного пищевика». Генеральным подрядчиком проекта выступила столичная строительная компания ООО «Юнионгаз». К слову, самое высокое производственное здание высотой с семиэтажный дом занимает площадь в 2300 квадратных метров.

С его введением автоматически исчезло несколько «наболевших» внутренних производственных вопросов. Появилось больше места для хранения сладостей. В новом сооружении хранится около 1600 тонн продукции на свыше чем трех тысячах паллетоместах.

Несомненным плюсом логистического центра является и то, что все вспомогательные службы и обслуживающие транспорт подразделения – от бухгалтерии до диспетчерской – сосредоточены в одном месте. Это сокращает время оформления документов и ускоряет доставку продукции от производителя к потребителю. Приятным бонусом для работников логистического центра и водителей стало обустройство комфортного административно-бытового комплекса с кабинетами, мини-кухней, зоной отдыха и душевой кабиной.

Директор предприятия Сергей Анюховский на открытии отметил, что в строительство и обустройство логистического центра вложено около восьми миллионов рублей.