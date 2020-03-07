Тепло надежных сердец. Весенняя акция Департамента охраны

Цветы и открытки дарили сотрудники Департамента охраны от лица руководства и всего личного состава, а комплименты и искренние пожелания в адрес милых дам каждый сотрудник говорил уже от себя. А некоторых даже подвезли на служебном автомобиле до работы.

Женщины реагировали по-разному: кто-то удивлялся, кто-то смущался, но все искренне радовалась приятному сюрпризу, а на лице каждой из них расцветала улыбка. Как после рассказали виновницы торжества, в таком необычном амплуа видеть мужчин в форме было неожиданно и приятно.

– Каждая женщина вне зависимости от возраста и профессии заслуживает самых нежных слов , искреннего проявления заботы и, конечно же, цветов, – поделились сотрудники Департамента охраны. – Это же здорово, когда женщины улыбаются. И у мужчин, когда они дарят цветы, на сердце становится теплее.

Заглянули сотрудники Департамента охраны с цветами и поздравлениями и в редакцию «БЖ». Пасмурный день сразу наполнися яркими красками и работать стало веселее. Спасибо, ребята за хорошее настроение!