Международный молодежный театральный фестиваль "М.@rt.контакт" отменили в Могилеве.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране, заявил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок.

"Такое решение было принято Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля. Это связано с тем, что в 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы вспышки коронавируса", - отметил он.