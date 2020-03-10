Театральный фестиваль «М.@rt.контакт» отменили в Могилеве
belta.by 77 0
Международный молодежный театральный фестиваль "М.@rt.контакт" отменили в Могилеве.
Об этом во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране, заявил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок.
"Такое решение было принято Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля. Это связано с тем, что в 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы вспышки коронавируса", - отметил он.
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