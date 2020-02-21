Сражались, но… снова поражение ХК «Бобруйск» от U-18. Счет матча — 3:4
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Фотографии: Александр Анташкевич
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Сражались, но… снова поражение ХК «Бобруйск» от U-18. Счет матча — 3:4
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