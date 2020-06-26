Сплав опыта и молодости. 26 июня отмечается День работников прокуратуры

Прокуратура Бобруйска была реорганизована из прокуратур Первомайского и Ленинского районов 8 мая 2013 года путем их объединения. В коллективе трудятся 33 человека, из них 24 оперативных сотрудника и 9 технических работников. Возглавляет прокуратуру старший советник юстиции Александр Иванович Конецкий.

– Оперативные сотрудники – это прокурор и три его заместителя, 12 старших помощников и 8 помощников прокурора, – сообщила заместитель прокурора, советник юстиции, работник учреждения с 26-летним стажем Алла Ивановна Шестопалова. – В этом составе много молодежи, но основу, фундамент коллектива составляют работники, отдавшие органам прокуратуры десятки лет трудовой деятельности. Это Татьяна Александровна Хмелевская, посвятившая службе 35 лет, Галина Михайловна Балабкина (34 года), Николай Николаевич Тишкевич (28 лет), Игорь Владимирович Савостеев (26 лет), Татьяна Викторовна Лашакова (25 лет). Богатейший трудовой и жизненный опыт, знания и прокурорские традиции эти сотрудники ежедневно передают молодым кадрам, что позволяет готовить достойную, высококвалифицированную смену.

Среди молодых работников следует отметить Алексея Сергеевича Григорьева, Евгения Борисовича Сколоту, Павла Николаевича Пригару, Кирилла Михайловича Поддубского, Эдварда Владиславовича Франца, Алину Анатольевну Исакову. Их активная жизненная позиция, хорошие знания действующего законодательства позволяют результативно осуществлять прокурорский надзор, решать повседневные задачи.

Выполнять профессиональные обязанности сотрудникам прокуратуры помогает надежный тыл – технические работники. Так, в опытных руках Тамары Ивановны Конойко находится канцелярия прокуратуры. Грамотно в течение 36 лет ведет делопроизводство Жанна Николаевна Дементьева. Более 37 лет обеспечивает транспортную безопасность прокурора водитель Александр Петрович Лось. Чистоту и порядок в служебных кабинетах на протяжении 45 лет поддерживает Любовь Борисовна Борисова.

Связь поколений

1 августа будет 35 лет, как работает в прокуратуре Татьяна Хмелевская. Сейчас она в должности старшего помощника прокурора.

– В Бобруйске я с 1985 года, а вообще работаю в прокуратуре с 1978-го, – говорит Татьяна Александровна. – После окончания школы была техническим работником в Могилевской прокуратуре. Потом окончила Белорусский государственный университет и по распределению попала в Бобруйск в прокуратуру Ленинского района. В свое время работала с прокурорами Маратом Максимовичем Воробьевым, Виктором Михайловичем Коротковым, старшим помощником прокурора Марией Михайловной Вороновой и другими опытными сотрудниками, ветеранами прокуратуры.

Интересная у нас работа, хотя и сложная. У работника прокуратуры должна быть хорошая теоретическая подготовка, потому что его деятельность требует высокой юридической квалификации. Нужны определенные черты характера: нужно любить людей, по-человечески к ним относиться. И, конечно, очень важно строгое соблюдение закона.

Я занимаюсь сейчас гражданскими делами, они, на мой взгляд, намного интереснее уголовных. Над ними все время нужно думать, поэтому никогда не скучно. Нет двух одинаковых дел, у каждого свои нюансы, и всякий раз приходится анализировать, это предполагает постоянную мыслительную деятельность. А еще нужна работа над собой в плане знания законодательства и умения его правильно применять.

Молодым сотрудникам прокуратуры пожелаю, чтобы они учились на опыте ветеранов, честно делали свое дело, чтили традиции, умели слышать друг друга.

Эдвард Франц – помощник прокурора, юрист первого класса. Еще учась в 32-й школе Бобруйска, он понял, чего хочет от жизни, какой профессии себя посвятить.

– Я после школы поступил в Московский военный университет, который окончил в 2013 году, – рассказывает Эдвард Владиславович. – Работал помощником военного прокурора в Слуцке. После реорганизации военной прокуратуры в 2017 году пришел в прокуратуру Бобруйска.

Занимаюсь профилактической работой с лицами, которые совершают правонарушения, чтобы у них не было предпосылок и условий для совершения новых преступлений. Это профилактические беседы с людьми, которые склонны к нарушениям закона, совершению тяжких и особо тяжких преступлений, к ним принимаются меры превентивной направленности, возбуждаются уголовные дела. Например, муж периодически избивал жену, а она боялась обратиться в правоохранительные органы, не хотела выносить, как говорится, сор из семьи. Мы проводим работу с такими людьми, объясняем, что бояться не нужно. Прокурор может возбудить уголовное дело и без заявления потерпевшего с целью профилактики.

Проводим проверки, направленные на предотвращение условий для совершения преступлений.

Коллектив нашей прокуратуры замечательный, коллеги порядочные и доброжелательные, помогают советами. Словом, работать здесь в удовольствие.

Екатерина Варанчук родом из Могилева, окончила там заочно государственный университет имени Кулешова в 2015 году.

– Начиная с 2012 года я семь лет работала в областной прокуратуре старшим инспектором отдела, занималась делопроизводством, – говорит Екатерина Владимировна. – Интересовалась работой сотрудников прокуратуры, нравилось наблюдать, как они строят ее, рассмат­ривают обращения, решают спорные вопросы. Они говорили мне, что и я могу попробовать себя на этом ­поприще, способности для этого есть.

Словом, я видела работу прокуратуры изнутри, решила попробовать. В 2019 году сдала экзамены в генеральной прокуратуре, и областной прокуратурой была направлена на должность помощника прокурора Бобруйска. В течение шести месяцев проходила здесь стажировку под руководством прокурора Александра Ивановича Конецкого, он мне очень много помогал.

Проходила обучение по каждой отрасли надзора, вырабатывала свой стиль. Мной были расследованы два уголовных дела, которые направлены в суд. Обвиняемые привлечены к ответственности по статье за умышленное причинение легкого телесного повреждения.

Я аттестована, мне присвоен чин юрис­та третьего класса. Сейчас являюсь полноценным помощником прокурора города. Занимаюсь надзором за следствием в межрайонном отделе Следственного комитета. У нас очень хороший коллектив, старшие товарищи оказывают большую поддержку. Работа мне нравится, и я не жалею, что выбрала именно ее.

Александр УДОДОВ.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.