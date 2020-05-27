Спектакль «На струнах дождя» с Ириной Муравьевой переносится в Бобруйске!

Он состоится 12 декабря. Все билеты действительны. За возвратом денег обращайтесь в кассу театра.
«На струнах дождя»
Продолжительность: 2 ч. 20 мин., с антрактом
В ролях:
Белла – народная артистка России Ирина Муравьёва
Пина – Светлана Чилей
Александр – Евгений Кулаков
За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе не многословной служанки. Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг, раздается звонок. Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.
Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.
Возрастные ограничения — 12+
Автор пьесы: Альберт Ковальский
Режиссер: Аким Андросов