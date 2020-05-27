Спектакль «На струнах дождя» с Ириной Муравьевой переносится в Бобруйске!

«На струнах дождя»

Продолжительность: 2 ч. 20 мин., с антрактом

В ролях:

Белла – народная артистка России Ирина Муравьёва

Пина – Светлана Чилей

Александр – Евгений Кулаков

За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе не многословной служанки. Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг, раздается звонок. Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.

Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.

Возрастные ограничения — 12+

Автор пьесы: Альберт Ковальский

Режиссер: Аким Андросов