Спасатели выбрали самого креативного бобруйского папу

В Бобруйске спасатели подвели итоги конкурса «Отец-молодец», который проводился к международному Дню отца, а также в рамках акции «Каникулы без дыма и огня».

Так, безусловным лидером конкурса и самым креативным отцом, по мнению спасателей, стал Юрий Светлаков, который с дочерями Дарьей и Вероникой поразили своими танцами, харизмой и невероятными опытами с мыльными пузырями. Работники МЧС также назвали призеров конкурса в отдельных категориях.

Так, в номинации «Награда для папы» отмечены работы Зарины Кафидовой, Максима Никульшина и Валерии Цуба. В номинации «Спой с папой» лучшей стала Ярослава Бабицкая с песней «Катюша». Лучшей танцевальной семьей стали Семеновы (папа Евгений и дочь Милана).

Кулинарными способностями удивил Николай Шецкий с детьми Славой и Викой. Также в этой номинации отличился Алифанов Илья, который кулинарил вместе с папой Дмитрием.

Награды в номинации «Родословное древо» разделили семья Глазрицких (папа Александр и дочь Владислава) и семья Фесько (папа Игорь и дочь Ульяна).

Ну, а лучшими затейниками в номинации «Вместе постигаем науку» стали члены семьи Светлаковых.

Все участники получили ценные подарки от спонсоров: пожарные извещатели, автомобильные аптечки и огнетушители от ОАО «ФайерГрупп», а также сертификаты от ДРЦ «Немо», батутного центра «Заскок», а также кофеен «CoffeVarka» и «Кофе Кравт».