Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 июня 2020 года №366 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Положением устанавливается порядок включения иностранных граждан и лиц без гражданства в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен. Регламентируется порядок исключения иностранцев из списка, а также его ведение.

Основания для включения в список предусмотрены в ст.30 и ч.1 ст.70 Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. "Сведения об иностранцах вносятся в список Комитетом государственной безопасности на основании сведений, полученных от уполномоченных органов иностранных государств или международных организаций в рамках исполнения международных договоров Беларуси и законодательства", - указано в опубликованном постановлении.

Иностранец исключается из списка в случае истечения срока запрета въезда, полного сокращения срока запрета въезда или отмены решения, на основании которого он был включен в список.

Комитету госбезопасности, Министерству внутренних дел, Госпогранкомитету и МИД до 1 июля указано привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением, а также принять иные меры по его реализации. Документ вступает в силу с 1 июля, за исключением пункта 2, вступающего в силу с даты принятия постановления.

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