Сообщать о гибели рыбы просит комитет природоохраны Могилевской области

В Могилевской области наблюдаются заморные явления на водных объектах. Данные процессы обусловлены устойчивой жаркой погодой и значительным повышением уровня воды в реках, озерах, водохранилищах, что приводит к возникновению процесса гниения растительности. В результате в воду выделяются вредные вещества, что приводит к сокращению содержания растворенного кислорода в воде и в конечном итоге может привести к гибели рыбы.

- Признаки предзаморного явления: помутнение воды, выделение неприятного запаха, беспокойное поведение рыбы, - отмечает заместитель председателя облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей Николай Яромчик. - С целью оперативного реагирования и предотвращения массовой гибели рыбы, облкомитет обращается к жителям региона с просьбой, в случае выявления подобных фактов сообщать о них в горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающих среды.

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды телефон в Могилеве (8-0222) 64-79-01 (в рабочие дни). Дежурный в выходной день моб.тел. (8-029) 813-47-09

Инспекция животного и растительного мира телефон в Могилеве (8-0222) 274-000.

Также о подобных случаях можно сообщать в райисполкомы и МЧС.