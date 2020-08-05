Смотр спортивно-массовой работы представителями Министерства обороны проходит в Бобруйске

С 4 по 6 августа в 83 отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной звезды полку проводится очень важное мероприятие – смотр спортивно-массовой работы представителями Министерства обороны.

Личному составу полка необходимо будет показать уровень своей физической подготовки, сдавая нормативы в беге на 100, 1000, 3000 метров, подтягивании на перекладине и метании гранаты на дальность.

Принимать нормативы будет комиссия во главе с заместителем начальника 1-го отдела государственного учреждения «Следственный комитет Вооруженных сил Республики Беларусь» подполковник Александр Столяров, помогают ему – начальник физической подготовки и спорта отдела (боевой подготовки) Командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны подполковник Константин Шакур и заместитель начальника физической подготовки и спорта отдела (боевой подготовки) Командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны майор Сергей Безус.

В 10.00 председатель комиссии подполковник Александр Столяров принял доклад от исполняющего обязанности командира полка подполковника Андрея Островского о готовности личного состава полка к смотру. Подполковник Столяров поздравил личный состав полка

с началом смотра на лучшее подразделение в Вооруженных силах и пожелал всем военнослужащим удачи.

Начался смотр спортивно-массовой работы со сдачи норматива в беге на 100 метров. Несколько военнослужащих из первых забегов выполнили нормативы на спортивные разряды, что не мог не отметить председатель комиссии.

Продолжился смотр упражнением на силу – подтягиванием на перекладине. И тут подполковник Столяров отметил высокий уровень подготовки военнослужащих полка, так как большинство военнослужащих выполнило упражнение в количестве более 15 раз, несмотря на то что военнослужащие сдают нормативы в боевой форме .

Следующий на очереди самый сложный норматив – бег на 1000 и 3000 метров (в зависимости от возраста военнослужащих). Данные дистанции требуют от сдающих нормативы большой выносливости и равномерного распределения выносливости на всем протяжении дистанции.

Наряду с мужчинами в смотре-конкурсе участвуют и женщины-военнослужащие. Естественно, нормативы для них на порядок ниже, но все же, согласитесь, не каждая женщина сможет пробежать под палящим солнцем дистанцию в 1000 метров.

– Без тренировок вложиться во временные показатели нормативов довольно тяжело, – говорит начальник отделения кадров строевого штаба полка старший лейтенант Анна Антонович. – Но личный состав полка три раза в неделю в служебное время, специально отведенное для занятий по физической подготовке, под руководством начальника физической подготовки и спорта майора Натальи Дубовик тренируются и повышают уровень своей физической подготовки.

6 августа будут подведены результаты проведения смотра-конкурса, на котором военнослужащим, выполнившим нормативы на спортивные разряды, будут в торжественной обстановке вручены нагрудные знаки выполненных разрядов.

Заместитель командира 2-го инженерно-аэродромного батальона войсковой части 20392 по идеологической работе капитан А.В. Блудов