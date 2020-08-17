Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан. Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества", - рассказали в СК. По каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка.

Следственный комитет напоминает, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за некоторые из указанных действий - вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. "Обращаем внимание на недопустимость оскорблений и угроз в адрес граждан в связи с выполнением ими должностных обязанностей. Отношения между людьми должны строиться на взаимном уважении прав и свобод", - добавили в ведомстве.