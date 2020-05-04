Синоптики и экологи: белорусам стоит подготовиться к аномально жаркому лету

По мнению эколога Анны Скрыган, ежегодно все большее количество тропических воздушных масс захватывают большие территории, в связи с чем устанавливается продолжительная сухая и жаркая погода.

Такие изменения климата очень сказываются на самочувствии людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, в жару следует меньше бывать на открытом солнце, а также вместо холодной воды пить горячий чай, пишет Белсат.

Для Беларуси также большую проблему представляет то, что этой зимой практически не было снега, поэтому практически не пополнился первый водоносный горизонт, «из которого дачники черпают воду для своих огородов», рассказала Анна Скрыган.

Также при аномально жарком лете могут возникнуть проблемы в сельском, лесном и водном хозяйствах — это может привести к голоду скота, малому привесу и сокращению поголовья.