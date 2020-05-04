Синоптики и экологи: белорусам стоит подготовиться к аномально жаркому лету
telegraf.by 75 0
Американские ученые и российский Гидрометцентр сходятся во мнении, что с вероятностью в 75% нашу планету ожидает аномально жаркое лето. Изменение климата привело к тому, что последние 25 лет отмечается следующая тенденция — каждое лето становится теплее предыдущего.
По мнению эколога Анны Скрыган, ежегодно все большее количество тропических воздушных масс захватывают большие территории, в связи с чем устанавливается продолжительная сухая и жаркая погода.
Такие изменения климата очень сказываются на самочувствии людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, в жару следует меньше бывать на открытом солнце, а также вместо холодной воды пить горячий чай, пишет Белсат.
Для Беларуси также большую проблему представляет то, что этой зимой практически не было снега, поэтому практически не пополнился первый водоносный горизонт, «из которого дачники черпают воду для своих огородов», рассказала Анна Скрыган.
Также при аномально жарком лете могут возникнуть проблемы в сельском, лесном и водном хозяйствах — это может привести к голоду скота, малому привесу и сокращению поголовья.
По мнению кандидата экономических наук Петра Мигурского, малая эффективность сельского хозяйства не может не отразиться на сокращении доли отрасли в ВВП страны, что может привести к увеличению импорта.
«У нас много осушенных земель — надо заниматься водорегулированием. Даже может сегодня поднять зеркало воды в каналах до максимального уровня, чтобы эта вода работала. Надо все-таки наращивать объемы внесения органических удобрений», — считает эксперт.
Также по мнению Петра Мигурского, обезопасить сельское хозяйство от засухи можно при помощи раннего посева максимального количества озимых культур.