Школу программирования дронов создадут в Могилеве – проект получил финансовую поддержку по итогам состоявшегося 2 июля финального этапа конкурса социальных проектов Social Weekend.

Проект «Школа программирования DRONNY» предусматривает создание детской школы программирования дронов в Могилеве. Школьники будут изучать 3 востребованных профессии будущего: программирование, управление дронами (программирование дронов, хореографию дронов и гонки дронов), 3D-моделирование и 3D-печать. По решению жюри проект получил 16500 рублей для реализации и стал победителем в четырех номинациях – впервые в истории конкурса, который проводится на протяжении 7 лет дважды в год.

Проект «Школа программирования DRONNY» был единственный из Могилевской области. Его авторы Андрей Музарев и Валентина Музарева.

В пятнадцатом сезоне конкурса из 476 команд-участниц в финале участвовали 17. Конкурс социальных проектов Social Weekend существует 7 лет. За это время в нем приняли участие более 3500 уникальных идей, направленных на улучшение жизни общества в самых разных сферах. Более 300 из них уже реализованы.