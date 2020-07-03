Сезон сбора черники и грибов лисичек стартовал в области

Сезон сбора черники и грибов лисичек стартовал в Могилевской области. Об этом рассказал заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза Александр Уткин.

По его словам, начался сбор черники в области с 1 июля одновременно во всех регионах. Это почти на 2,5 недели позже, чем традиционно из-за затяжной холодной весны. По прогнозам специалистов урожайность черники на Могилевщине ожидается не высокая – оценивается в 2 балла из 5 возможных. Это объясняет и высокую стартовую закупочную цену – 2,5 рубля за кг. Тем не менее, Могилевский облпотребсоюз рассчитывает за сезон закупить у населения не менее 500 тонн. Реализация ягоды планируется в розницу на рынках и в магазинах области, за ее пределами, а также на экспорт. Предложения по покупке черники уже есть от стран Евросоюза.

Закупка грибов лисичек у населения производится уже на протяжении недели – на 1 июля заготовлено около тонны. Закупочная цена за 1 кг – пока в районе 8 рублей. Облпотребсоюз нацелен в текущем сезоне заготовить тонн 50, если тому будет способствовать погода. Реализация в розницу лисичек уже началась. Параллельно идут переговоры по экспортным поставкам грибов. Традиционно отгрузка осуществляется в Литву и Польшу.

mogilevnews.by