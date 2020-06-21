Сегодня отмечаем и День отца! Посмотрите тематическое камеди-шоу от спасателей «Типичный папа» — порция искрометного юмора с пользой обеспечена

В этот праздничный Международный день Отца работники областного Центра Безопасности Жизнедеятельности приготовили СЮРПРИЗ!!! Камеди -шоу «Типичный папа - Антон Горелый».

Кто из Нас не смотрел «Сержа Горелого»??? Даже самые пессимистичные пессимисты смеялись до слез над шутками Сержа, буквально «списанными» из жизненных ситуаций.

Мы предлагаем Вам порцию искрометного юмора от Антона Горелого. Вот только юмор Антона - обучающий правилам безопасности жизнедеятельности. Вы узнаете, как вести себя, если случился пожар, если «загорелся обед» или неисправна розетка. И самое главное, что ДЕТЕЙ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА НЕЛЬЗЯ!

Проведите этот праздничный день в компании Антона Горелого и Ваша жизнь станет безопаснее!