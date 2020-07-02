Счастливы вместе и дома, и на работе…

Работа – важная составляющая жизни каждого. Отрадно, если удается сделать правильный выбор и реализовать себя в профессиональной деятельности. Еще лучше, если благодаря профессии человек обретает еще и спутника жизни, крепкую семью. Каково это, много лет работать бок о бок с супругом или супругой?Обсуждают ли они рабочие моменты и ходят ли вместе в отпуск? Об этом узнали у супружеской пары, которая работает судебными экспертами.

Елена КОСТЕЧКО, начальник сектора судебно-химических экспертиз Бобруйского меж­районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, уверена, что сделала правильный выбор профессии. Заканчивая среднюю школу №62 Минска, юная Елена, тогда еще Матенкова, сначала собиралась стать провизором — прочитала объявление в газете и заинтересовалась. Но пока училась в Витебском медицинском институте, увлеклась токсикологической химией и увидела себя именно в этой области медицины. Елена, окончив институт, продолжила обучение на факультете подготовки и переподготовки судебно-медицинских специалистов Академии милиции МВД РБ. Там-то она и встретила будущего мужа — Валерия КОСТЕЧКО, выпускника гродненского мединститута. После окончания учебы на факультете их «дорожки» разошлись: он в качестве судебно-медицинского эксперта прибыл в Бобруйск, она, судебный эксперт-химик, осталась в родном Минске. Оказавшись в разных городах, молодые люди уже через несколько месяцев поняли, что не могут жить друг без друга.

Последовало принятие твердого решения быть вместе, предложение руки и сердца, свадьба, рождение дочурки. Молодая семья получила квартиру в Бобруйске, и когда подошло время выходить из дек­ретного отпуска, перед Еленой Владимировной стал вопрос с местом работы в Бобруйске. Дело в том, что до 1998 года судебно-химические отделения имелись только в областных центрах, а работать провизором ей не хотелось. К счастью, здесь сыграл роль его величество случай: как раз в это время в Бобруйске открыли судебно-химическое отделение, и Елена Костечко получила возможность работать по любимой профессии в одном городе и одной организации с мужем. С тех пор прошло 22 года, а в жизни Костечко наблюдается стабильность: они продолжают трудиться судебными экспертами, теперь уже в Бобруйском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз, и остаются любящими и заботливыми супругами. На работу и с работы – вместе, в отпуск – желательно тоже вместе. А вот в рабочее время супруги практически не пересекаются, да и рабочие вопросы дома не обсуждают, так как их сферы деятельности отличаются. Оба не соглашаются со стереотипом, что мужу и жене нежелательно трудиться вместе. Говорят, что работа в одной организации не влияет негативно на их семейную жизнь. А в молодости, бывало, если дома поссорятся, мирятся на работе — усилиями неравнодушных коллег.

Сегодня они довольны и работой, и семейной жизнью. «Мы – идеальная пара! — говорит Елена Костечко. — Если приходится расставаться, скучаем, ведь мы вместе уже 25 лет! В чем наш сек­рет семейного счастья и суп­ружеского долголетия? В том, что наш выбор был сделан осознанно и по любви. А в последующем бурные эмоции уступили место взаимоуважению и взаимовыручке. Это очень важно в семейной жизни».