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С рабочим визитом Бобруйск посетил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко

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С рабочим визитом Бобруйск посетил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко

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