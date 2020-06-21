С профессиональным праздником, дорогие медики Бобруйска! (видео-поздравление)
58 0
0
Читайте
также
также
-
С профессиональным праздником, дорогие медики Бобруйска! (видео-поздравление)
-
Не для сбора подписей, а «солидарности» ради? В Бобруйске прошло несанкционированное массовое мероприятие
-
Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области
-
Патриотическая акция «Звон скорби» пройдет 22 июня в 4 утра на мемориальном комплексе «Буйничское поле»
-
Депутаты встретились с коллективом ОАО «ФанДОК»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости