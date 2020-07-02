В разгаре летняя оздоровительная кампания. Пока одни родители раздумывают, куда отправить своих чад, чтобы они провели время каникул с пользой для души и тела, другие этот вопрос решили вполне определенно. Давайте узнаем как.

Для коллектива УМО СДЮШОР проф­союзов «Березина» стало доброй традицией на высоком уровне организовывать летние спортивные лагеря для своих воспитанников. Этот год исключением, конечно же, не стал. С учетом того, что в учебном заведении два отделения – гребли и футбола, досуг учащихся и спланирован по этим направлениям. На Береговой, 57, где располагается гребная база, оживленно и шумно. Каждое утро более 30 мальчишек и девчонок 9-17 лет занимаются здесь греблей на байдарках и каноэ, а также купаются и загорают. Тренировки проходят под чутким руководством опытных тренеров. Сегодня это не совсем обычные занятия, а подготовка к первенству Республики Беларусь, которое пройдет с 8 по 11 июля в Заславле для учащихся 2002-2003 годов рождения. В составе сборной команды Могилевской области на соревнования поедут 18 человек, в том числе 8 учащихся нашей бобруйской школы. К слову, за последнее время здесь значительно улучшилась материальная база – были закуплены новые лодки, весла и многое другое.

– У детей появилось больше энтузиазма на занятиях – все хотят получить новенькую лодку. Многие стараются, чтобы скорее пересесть из учебной в спортивную, приводят друзей к нам, – говорит старший тренер по гребле УМО СДЮШОР профсоюзов «Березина» Инесса Николаенко.

Кстати, ее внук – 11-летний Арсений Кривощекий – уже пересел в спортивную лодку, а это значит, что он уверенно держится на воде и очень этим гордится. На гребную базу приходит с трех лет, а в школе занимается два года. Он по-­настоящему увлечен этим видом спорта и вскоре хочет попробовать силы в первых соревнованиях.

Занятия футболистов проводят на трех спортивных площадках города: в районе «Бобруйск-Арены», в ГФСК «Славянка» и на стадионе «Спартак». С учетом эпидемиологической ситуации у нынешней оздоровительной кампании есть особенности. Каждое утро воспитанникам, которые приходят в спортивный лагерь, измеряют температуру тела. Ребята обрабатывают руки антисептиком до и после тренировок, а в столовой рассаживаются определенным образом, соблюдая дистанцию. Помещения, где находятся учащиеся, тоже обрабатываются дезинфицирующим раствором – все направлено на безопасное пребывание юных спортсменов в летнем оздоровительном лагере. К слову, спортивные лагеря работают в две смены. С этой недели начала работать вторая, которая продлится до 20 июля.

Людмила Любимцева.