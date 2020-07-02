С пользой для души и тела. УМО СДЮШОР профсоюзов «Березина» организовали летние спортивные лагеря
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В разгаре летняя оздоровительная кампания. Пока одни родители раздумывают, куда отправить своих чад, чтобы они провели время каникул с пользой для души и тела, другие этот вопрос решили вполне определенно. Давайте узнаем как.
Для коллектива УМО СДЮШОР профсоюзов «Березина» стало доброй традицией на высоком уровне организовывать летние спортивные лагеря для своих воспитанников. Этот год исключением, конечно же, не стал. С учетом того, что в учебном заведении два отделения – гребли и футбола, досуг учащихся и спланирован по этим направлениям. На Береговой, 57, где располагается гребная база, оживленно и шумно. Каждое утро более 30 мальчишек и девчонок 9-17 лет занимаются здесь греблей на байдарках и каноэ, а также купаются и загорают. Тренировки проходят под чутким руководством опытных тренеров. Сегодня это не совсем обычные занятия, а подготовка к первенству Республики Беларусь, которое пройдет с 8 по 11 июля в Заславле для учащихся 2002-2003 годов рождения. В составе сборной команды Могилевской области на соревнования поедут 18 человек, в том числе 8 учащихся нашей бобруйской школы. К слову, за последнее время здесь значительно улучшилась материальная база – были закуплены новые лодки, весла и многое другое.
– У детей появилось больше энтузиазма на занятиях – все хотят получить новенькую лодку. Многие стараются, чтобы скорее пересесть из учебной в спортивную, приводят друзей к нам, – говорит старший тренер по гребле УМО СДЮШОР профсоюзов «Березина» Инесса Николаенко.
Кстати, ее внук – 11-летний Арсений Кривощекий – уже пересел в спортивную лодку, а это значит, что он уверенно держится на воде и очень этим гордится. На гребную базу приходит с трех лет, а в школе занимается два года. Он по-настоящему увлечен этим видом спорта и вскоре хочет попробовать силы в первых соревнованиях.
Занятия футболистов проводят на трех спортивных площадках города: в районе «Бобруйск-Арены», в ГФСК «Славянка» и на стадионе «Спартак». С учетом эпидемиологической ситуации у нынешней оздоровительной кампании есть особенности. Каждое утро воспитанникам, которые приходят в спортивный лагерь, измеряют температуру тела. Ребята обрабатывают руки антисептиком до и после тренировок, а в столовой рассаживаются определенным образом, соблюдая дистанцию. Помещения, где находятся учащиеся, тоже обрабатываются дезинфицирующим раствором – все направлено на безопасное пребывание юных спортсменов в летнем оздоровительном лагере. К слову, спортивные лагеря работают в две смены. С этой недели начала работать вторая, которая продлится до 20 июля.
Людмила Любимцева.