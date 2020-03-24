С 20 марта открылась охота на самцов глухаря и тетерева, а с 21 – на самцов вальдшнепа
bobruisk.by 70 0
20 марта открылась охота на самцов глухаря и тетерева. Их разрешено добывать в период с 3 часов ночи до 9 часов утра. Способ охоты – ружейный на токах, с подхода и из засады.
Можно использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 400 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с применением патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. Перечень патронов, обеспечивающих дульную энергию, и параметры луков и арбалетов указаны в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.
В случаях добычи самки глухаря или тетерева с охотника будет взиматься плата в двукратном размере от стоимости разрешения на добычу самца этого вида.
С 21 марта (с третьей субботы марта) можно охотиться и на самцов вальдшнепа, добывать самок в этот период запрещено. Охотиться разрешается ружейным способом из засады на тяге (тяга – токовой полёт вальдшнепов). Если летит пара вальдшнепов, стрелять рекомендуется по последней птице, поскольку это, как правило, и есть самец.
Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира