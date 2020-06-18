С 19 июня театр готов принимать бобруйчан. Узнали, что первым увидят зрители
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Как сообщили в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича, с 19 июня в его стенах уже ждут зрителей.
Так, 19 июня в 18:00 состоится вечер поэзии «Ахматова», 20 июня в 18:00 вечер поэзии «Бродский», а 21 июня бобруйчан приглашают на лирическую комедию «Старая зайчиха». Начало в 18.00.
Уже 20 и 21 июня маленькие зрители смогут увидеть спектакли «Маленькие истории большой семьи» и «Дом для поросят» (премьера!). Их начало в 12.00. Все сказки пройдут в гобеленовом зале.
Напомним, бобруйчане не посещали театр около 2,5 месяцев.
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