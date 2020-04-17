Республиканский субботник пройдет 25 апреля

25 апреля пройдет Республиканский субботник, сообщает Национальный правовой интернет-портал. В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах.

Кроме этого благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов. Документом установлено, что заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.