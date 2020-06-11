Рекомендации водителям в жаркую погоду

Когда за окном автомобиля жарко, а в салоне нет кондиционера, водителю приходится несладко.
Переносить жару в нагревшемся на солнце авто крайне тяжело. Жара неблагоприятно влияет на самочувствие водителя, а это, в свою очередь, может сказаться на дорожной обстановке.
В жаркую погоду притупляются внимание и реакция, появляются вялость и сонливость, головокружение.
Госавтоинспекция рекомендует водителям контролировать свое самочувствие за рулем. Планируйте поездки на дальние расстояния в утренние часы и после захода солнца.
Сколько еще продержится такая погода, известно только синоптикам. В дорогу возьмите с собой воду. При малейшем недомогании или ощущении перегрева, остановитесь в тени, отдохните, попейте, умойте лицо.
И помните: продолжать дальнейшее движение следует только при восстановлении нормального самочувствия. Эта рекомендация касается всех участников движения.
Берегите себя!
Отделение по агитации и пропаганде ГАИ
УВД Могилевского облисполкома.