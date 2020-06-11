Рекомендации водителям в жаркую погоду

Когда за окном автомобиля жарко, а в салоне нет кондиционера, водителю приходится несладко.

Переносить жару в нагревшемся на солнце авто крайне тяжело. Жара неблагоприятно влияет на самочувствие водителя, а это, в свою очередь, может сказаться на дорожной обстановке.

В жаркую погоду притупляются внимание и реакция, появляются вялость и сонливость, головокружение.

Госавтоинспекция рекомендует водителям контролировать свое самочувствие за рулем. Планируйте поездки на дальние расстояния в утренние часы и после захода солнца.

Сколько еще продержится такая погода, известно только синоптикам. В дорогу возьмите с собой воду. При малейшем недомогании или ощущении перегрева, остановитесь в тени, отдохните, попейте, умойте лицо.

И помните: продолжать дальнейшее движение следует только при восстановлении нормального самочувствия. Эта рекомендация касается всех участников движения.

Берегите себя!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома.