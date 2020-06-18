Редкие патроны времен Первой мировой войны исследовали в Могилеве

Баллистическую экспертизу патронов, которые пролежали в земле как минимум несколько десятков лет провели в Могилеве. Как рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская, свыше двух тысяч патронов на мелководье реки в Осиповичском районе обнаружил местный житель и сообщил в милицию.

Результаты баллистической экспертизы удивили даже специалистов. Оказалось, что патроны являются боеприпасами к британским винтовкам системы Ли-Энфилда образца 1914 года, пулеметам Льюиса и Виккерса образца 1913 года. Это оружие использовалось еще в период Первой мировой войны.

- В Первую мировую Западная часть Беларуси была оккупирована осенью 1915 года. А в конце февраля - начале марта 1918-го в результате наступления германских войск под оккупацией оказалась большая часть территории современной Беларуси, в том числе Осиповичский район. На вооружении у российской армии были английское оружие и боеприпасы, - рассказали в ведомстве.

С начала года эксперты областного управления порядка 20 раз исследовали боеприпасы и оружие, сохранившиеся с начала и середины прошлого века. Однако ни винтовка системы Ли-Энфилда, ни пулеметы Льюиса и Виккерса, ни боеприпасы к могилевским экспертам раньше не поступали.

Кстати, каждый десятый представленный на исследование патрон оказался пригодным для стрельбы.