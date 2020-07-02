Развитие интернет-торговли: права потребителей и обязанности продавцов

В Беларуси стремительно развивается интернет-торговля. Число интернет-магазинов увеличилось почти вдвое за последние пять лет. Ускорение этому процессу придали современные вызовы, требующие дистанцирования и бесконтактных методов приобретения товаров, а также доступность и мобильность интернет-коммуникаций.

На что нужно обратить внимание, приобретая товар в интернет-магазинах? Какими правами обладают потребители и какие обязанности у продавцов? Как обезопасить себя от обмана при покупке товаров в интернете? На эти и другие вопросы ответит эксперт.

Участники:

Инна Гаврильчик Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

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