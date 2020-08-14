Работников системы образования Могилевщины наградил начальник областного УМЧС

Торжественное награждение работников системы образования за взаимодействие с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям в вопросах обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения области прошло 12 августа в Могилеве.

Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, в Центре безопасности жизнедеятельности начальник областного управления МЧС Сергей Демидов вручил грамоты заведующей ГУО «Ясли-сад№ 13 г. Могилева» Людмиле Музыченко, заведующей ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бобруйска» Галине Джалиловой, директору ГУО «Средняя школа №39 г. Могилева» Александру Соловью, директору ГУО «Кадинская средняя школа» Надежде Артеменко, ректору УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» Виталию Великанову, директору УО «Могилевский государственный колледж искусств» Ирине Беляковой.

- Гости мероприятия познакомились с работой интерактивных тематических площадок по обучению культуре безопасности жизнедеятельности взрослых и детей, оценили масштабность проводимой работы, отметили необходимость и эффективность функционирования Центра безопасности, - рассказала Ольга Нехороших.

mogilevnews.by