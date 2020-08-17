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Прямую телефонную линию проведет 19 августа заместитель председателя Бобруйского горисполкома Омелюсик В.А.

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Прямую телефонную линию проведет 19 августа заместитель председателя Бобруйского горисполкома Омелюсик В.А.

19 августа 2020 года прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик.

С 09.00 до 10.00 по номеру (8 0225) 68-00-04 вам ответят по вопросам подготовки учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года.

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