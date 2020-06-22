«Прямую линию» проведет председатель Могоблисполкома Леонид Заяц 27 июня
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27 июня (суббота) «прямую телефонную линию» проведет председатель Могоблисполкома Леонид Заяц. Свои вопросы жители области смогут задать с 9 до 12 часов по телефону (8-0222) 50-18-69.
В этот же день на вопросы ответят председатели Могилевского и Бобруйского горисполкомов:
- Владимир Цумарев - (8-0222) 42-21-02;
- Александр Студнев - (8-0225) 68-00-18.
В этот же день со своими проблемами можно будет обратиться к главам администраций Могилева и Бобруйска, а также прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.
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