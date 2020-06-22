0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

«Прямую линию» проведет председатель Могоблисполкома Леонид Заяц 27 июня

58 0

«Прямую линию» проведет председатель Могоблисполкома Леонид Заяц 27 июня

27 июня (суббота) «прямую телефонную линию» проведет председатель Могоблисполкома Леонид Заяц. Свои вопросы жители области смогут задать с 9 до 12 часов по телефону (8-0222) 50-18-69.

В этот же день на вопросы ответят председатели Могилевского и Бобруйского горисполкомов:
- Владимир Цумарев - (8-0222) 42-21-02;
- Александр Студнев - (8-0225) 68-00-18.

В этот же день со своими проблемами можно будет обратиться к главам администраций Могилева и Бобруйска, а также прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости