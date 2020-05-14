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Общество

Проверить лекарственные растения на наличие радионуклидов население может бесплатно

mogilevnews.by 33 0

Проверить лекарственные растения на наличие радионуклидов население может бесплатно

Весной начинается заготовка многих лекарственных растений. Собирая их важно быть предельно внимательными, чтобы такое сырье не причинило вред здоровью. Необходимо учитывать погодные условия, период сбора и правила заготовки. Важно помнить, что травы и корневища способны накапливать вредные, токсичные и радиоактивные  вещества.
Проверить лекарственные растения на наличие радионуклидов население может  бесплатно в отделении радиологических исследований лабораторного отдела УЗ «Могилевский зональный ЦГиЭ»  по адресу:  Могилев, улица Лазаренко, 66.

—Также это можно сделать  в ближайшей лаборатории радиационного контроля. Следует помнить о том, что  проверять лекарственные растения при помощи дозиметра нельзя: прибор не показывает количество радионуклидов, которое они вобрали внутрь, а лишь дает фоновый уровень радиации, — напоминает  врач-гигиенист  отделения радиационной гигиены Могилевского зонального ЦГиЭ Татьяна Мурашова.  — Сбор лекарственного сырья допускается при плотности загрязнения почв радиоцезием до 2 Ки/кв. км с обязательным радиометрическим контролем. Допустимый уровень содержания радионуклидов цезия-137 для лекарственного сырья  составляет 370 Бк/кг согласно РДУ/ЛТС-2004.

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