Весной начинается заготовка многих лекарственных растений. Собирая их важно быть предельно внимательными, чтобы такое сырье не причинило вред здоровью. Необходимо учитывать погодные условия, период сбора и правила заготовки. Важно помнить, что травы и корневища способны накапливать вредные, токсичные и радиоактивные вещества.

Проверить лекарственные растения на наличие радионуклидов население может бесплатно в отделении радиологических исследований лабораторного отдела УЗ «Могилевский зональный ЦГиЭ» по адресу: Могилев, улица Лазаренко, 66.

—Также это можно сделать в ближайшей лаборатории радиационного контроля. Следует помнить о том, что проверять лекарственные растения при помощи дозиметра нельзя: прибор не показывает количество радионуклидов, которое они вобрали внутрь, а лишь дает фоновый уровень радиации, — напоминает врач-гигиенист отделения радиационной гигиены Могилевского зонального ЦГиЭ Татьяна Мурашова. — Сбор лекарственного сырья допускается при плотности загрязнения почв радиоцезием до 2 Ки/кв. км с обязательным радиометрическим контролем. Допустимый уровень содержания радионуклидов цезия-137 для лекарственного сырья составляет 370 Бк/кг согласно РДУ/ЛТС-2004.