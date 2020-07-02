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Программа праздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь

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Программа праздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь
Название мероприятияДата, время,

место проведения

Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь03.07.2020

11.00

площадь Победы

Торжественное открытие детского дома семейного типа03.07.2020

12.00

улица Комсомольская

Конкурсная программа «Автоледи 2020»03.07.2020

14.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Праздничные тематические площадки03.07.2020

14.00-16.00

Государственное учреждение образования «Центр дополниельного образования детей и молодежи г.Бобруйска»

улица Социалистическая, 90

16.00-17.00

Государственное учреждение культуры  «Городской парк культуры и отдыха»

16.00-18.80

Молодежный парк

17.00-18.30

Учреждение культуры «Центр досуга и творчества                                 г. Бобруйска»

улица Куйбышева, 59

17.00-18.30

Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»

переулок Песчаный, 22

Работа нестационарных торговых объектов общественного питания, детских аттракционов03.07.2020

15.00-23.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Работа ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства03.07.2020

18.00-23.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Праздничный концерт03.07.2020

21.00-22.55

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Акция «Споем Гимн вместе»03.07.2020

22.55-23.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

 

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